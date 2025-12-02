Подарили генералу меелафон, и он решил проверить его на своих подчиненных, что мол они о нем думают.
Идет по части, навстречу прапорщик.
-Слышь, прапорщик, ударь меня.
Мысли прапорщика:""Ой, блин, это ж генерал. Мне кранты"". Прапорщик отморозился и убежал.
Генерал довольный идет дальше, навстречу лейтенант.
-Слышь, лейтенант, ударь меня.
Мысли лейтинанта: ""Ну ни фига себе. Ага, ударь его, это ж сразу под трибунал"". Лейтинант в испуге убегает.
Генерал вообще счастливый идет дальше, навстречу рядовой.
-Слышь, рядовой, ударь меня.
Тот его херак по голове.
Меелафон молчит, генерал в шоке: ""А ну еще раз"".
Рядовой херак его по спине.
Меелафон молчит, генерал в ужасе: ""А ну еще раз"".
И тут появляется первая мысль: ""А може с носака?""
