Новая техника позволит сделать уборку качественней.

Во Владимире обновился автопарк МКУ «Зелёный город». Предприятие получило новую коммунальную технику для повышения эффективности работ по благоустройству. Об этом рассказалиВ этом году город уже пополнился двумя комбинированными машинами, самосвалом, мини-погрузчиком, двумя тракторами, автовышкой и тремя «Газелями».Новая техника позволит сделать уборку и уход за городскими зелёными зонами ещё качественнее и оперативнее.