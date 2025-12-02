Владимирская область готовится к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. И.о.министра здравоохранения Тамара Томаева отчиталась перед губернатором о принятых мерах для обеспечения

Владимирская область готовится к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. И.о.министра здравоохранения Тамара Томаева отчиталась перед губернатором о принятых мерах для обеспечения благополучия населения при ухудшении эпидобстановки в регионе. При необходимости в больницах региона готовы развернуть свыше 400 инфекционных коек (277 – для взрослых и 160 – для детей). В настоящее время мощность инфекционных отделений