Теперь в регионе действуют 45 проекционных пешеходных переходов на участках с интенсивным движением. 20 из них ГБУ «Владупрадор» установил в этом году. «Инновационными зебрами» оборудуют, в первую очередь, пешеходные переходы возле детских садов и школ. Технология – инновационная. Мощные светодиодные светильники проецируют дорожную разметку на всю ширину дорожного полотна: яркий световой коридор дублирует традиционную «зебру»