Как только регионам предоставят право запрещать продажу вейпов, Владимирская область обязательно им воспользуется, заявил Александр Авдеев. А вот предложение запретить владимирцам еще и запускать фейерверки вызвало у губернатора сомнение. Оба вопроса задали жители области, позвонив в студию во время десятой «Прямой линии» Александра Авдеева. Предновогоднюю тему подняла жительница Коврова. Просьба к вам большая: запретите, пожалуйста,