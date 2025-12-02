Основные изменения в первую очередь коснуться корректировки размеров предполагаемого годового дохода.

Законодательное Собрание Владимирского региона утвердило изменения в налоговой системе для бизнеса. С 2026 года изменится система расчета стоимости патентов для малого и среднего бизнеса. Основные изменения в первую очередь коснуться корректировки размеров предполагаемого годового дохода.Также , что приняли изменения, касающиеся патентной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Исполняющий обязанности Министра финансов Максим Васенин отметил, что действующая патентная система, введенная 10 лет назад, изначально имела целью вовлечение предпринимателей в легальную деятельность при символической налоговой нагрузке. Но со временем, за прошедшие годы, если учитывать инфляцию и экономический рост, то стоимость патента утратила свою актуальность.Таким образом, с начала следующего года для расчета стоимости патента будут уточнены размеры предполагаемого годового дохода, который может получить бизнесмен. Для большинства видов деятельности стоимость патента увеличится от 1,05 до 3 раз.При этом значительно расширен список видов деятельности, доступных для патентной системы (25 новых направлений).Важные исключения: стоимость патента не изменится для медицинской и фармацевтической сферы, сохранятся текущие условия для пассажирских перевозок (кроме такси), не затронуты развозная и разносная торговля, общественное питание через объекты с залом обслуживания останется без изменений.Депутаты приняли инициированные губернатором налоговые изменения для предпринимателей и организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения. В частности, предлагается предоставить право на применение пониженных ставок для предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на автобусах и троллейбусах – как в городе и пригороде, так и междугородних. Эта мера распространится на период с 1 января 2025 года, что является серьезной поддержкой для транспортных компаний.