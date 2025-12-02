Известный художник-график Анатолий Демьянов стал лауреатом престижной региональной премии в области изобразительного искусства имени народного художника Владимира Юкина за 2025 год. Он

Известный художник-график Анатолий Демьянов стал лауреатом престижной региональной премии в области изобразительного искусства имени народного художника Владимира Юкина за 2025 год. Он удостоен награды за свою выразительную серию произведений под названием «На задворках». Об этом сообщили в облправительстве. Соответствующее распоряжение Правительства Владимирской области по представлению конкурсной комиссии подписал губернатор Александр Авдеев. Из пресс-релиза правительства области