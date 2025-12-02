История рассказана моей подругой. У нее совершенно очаровательная, бойкая и не по годам умная девчушка пяти лет. Вернувшись как-то из детского сада, она говорит: - Мама! Можно задать вопрос? - Конечно. - А ты не будешь ругаться? - А почему я должна это делать? - А смеяться не будешь? - Анечка, в чем дело, задавай вопрос. - Ммм… Э… Мама. Ты у папы видела? - Ммм… Э… Ну, в общем, видела. (мама в легком шоке). - Ммм… Э… М… Ну и как? (простреливая маму игривыми глазами). - Э… Ну… Анечка! Ведь ты у мальчиков в садике видела? - ДА. - Ну вот. Все также, только немного больше. - ДА. (далее задумчиво) Представляю, как ты РЖАЛА… (мама в отпаде).
еще анекдот!