Во Владимирской области перед судом предстанет местный 36-летний житель, обвиняемый в организации подпольного производства наркотиков. Мужчина был задержан в феврале 2025 года в ходе

Во Владимирской области перед судом предстанет местный 36-летний житель, обвиняемый в организации подпольного производства наркотиков. Мужчина был задержан в феврале 2025 года в ходе совместной операции УФСБ и Росгвардии. По версии следствия, злоумышленник организовал нарколабораторию в помещениях на территории СНТ «Энтузиаст» в Гусь-Хрустальном районе. При обыске у него изъяли оборудование, химические вещества и готовую партию