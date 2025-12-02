Погодные условия несут риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 2 декабря, жителей Владимирской области предупредили о гололедице на дорогах в течение всего дня. По информации , погодные условия несут риски возникновения чрезвычайных ситуаций.Возможны обрывы линий электропередач и связи и аварии на объектах энергоснабжения. Возможны нарушения в работе систем водоотведения дождевых стоков.Особое внимание водителям: прогнозируется увеличение числа дорожно-транспортных происшествий как на местных, так и на федеральных трассах. Будьте осторожны и по возможности воздержитесь от поездок.