Жители Владимирской области активно участвуют в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Регион занял четвертое место в ЦФО по числу участников программы.За 10 месяцев текущего года владимирцы заключили около 56 тысяч договоров по ПДС. На счета поступило 1,3 миллиарда рублей. С начала года общая сумма вложений достигла 4,1 миллиарда рублей.Программа участникам несколько важных преимуществ: государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно, налоговый вычет до 52 тысяч рублей, страхование средств до 2,8 миллиона рублейТатьяна Сидорова, управляющий владимирским отделением Банка России, рассказала о возможности перевода пенсионных накоплений в программу. Если человек работал официально с 2002 по 2014 год, у него есть пенсионные накопления, которые можно перевести в ПДС.