Десять человек, включая восемь детей, погибли после того, как перегруженная лодка перевернулась на реке Маханди в Индии.

Десять человек, включая восемь детей, погибли после того, как перегруженная лодка перевернулась на реке Маханди в Индии.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала газета Hindu, уточнив, что причиной кораблекрушения стал перегруз лодки. Вместо 20 мест туда набилось 55 человек, которые возвращались после пикника с острова Хукитола.Непосредственной причиной ЧП стали три женщины, которые ранее сошли с лодки, а затем попытались забраться на нее с одной стороны.На крики утопающих прибежали местные жители и помогли людям выбраться и позже вытащить тела погибших. Отмечается, что тело шестилетней девочки, которая считается погибшей, будет извлечено из воды в скором времени.Власти штата выплатят родственникам погибших сумму в размере около 6 тысяч долларов. Пострадавшим предоставлено бесплатное лечение.