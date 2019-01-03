Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о смерти Криса Кельми. Он поблагодарил музыканта за его вклад в творчество.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о смерти Криса Кельми. Он поблагодарил музыканта за его вклад в творчество.После того, как стало известно о смерти Криса Кельми в собственном доме в новогоднюю ночь, многие стали винить в произошедшем образ жизни, который вел музыкант. Дошло до того, что некоторые и вовсе стали говорить о произошедшем без какой-либо жалости. Мол, артист превратился в опустившегося алкаша, жалеть которого не стоит."Некоторые коллеги Криса Кельми высказываются о том, что он дескать пил из-за невостребованности и поэтому так рано ушел из жизни. А вот мне памятны слова Аркадия Варламовича в исполнении Броневого в "Покровских воротах": "А кто не пьет? Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу!", – напомнил в разговоре с "Дни.ру" Вадим Манукян."Многие творческие люди пьют. Конечно не все заливаются литрами. Но пьет то большинство, кто-то глоток, кто-то бокал, кто-то по праздникам, а кто-то чаще. Просто не нужно на эту тему лицемерить. Нередки случаи, когда творческие люди находят в водке себе утешение", – добавил эксперт."Крис был невероятно талантлив, Бог дал ему многое, а он в ответ подарил нам частичку своего таланта. Просто теперь пришло его время завершить свой круг", – со всем почтением заключил Вадим Манукян.