В пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, общее число погибших достигло 33 человек, среди них шестеро детей.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, общее число погибших достигло 33 человек, среди них шестеро детей.Поисковые работы и разбор завалов продолжаются, передает РИА Новости.По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.