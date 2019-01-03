Ток-шоу Первого канала Пусть говорят вот уже 13 лет посвящает зрителей в скандальные подробности личной жизни отечественных знаменитостей. Весь год редакция программы работала не покладая рук, создавая выпуски, рейтинги которых били все возможные рекорды.

Ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" вот уже 13 летпосвящает зрителей в скандальные подробности личной жизни отечественныхзнаменитостей. Весь год редакция программы работала не покладая рук, создаваявыпуски, рейтинги которых били все возможные рекорды.Семейная драма 80-летнего Народного артиста Ивана Краско иего 28-летней супруги Натальи Шевель обсуждалась в трех выпусках программы"Пусть говорят". Спустя три года супружеской жизни престарелый Иван Ивановичрешил уйти от молодой жены.Артист сообщил, что в браке с Шевель он тосковал пополноценной интимной жизни, так как его супруга боялась беременности иотказывала в сексе. Краско надеялся, что любимая подарит ему дочь, однакота категорически отказывалась, ссылаясь на отсутствие собственного жилья иматериальную нестабильность.В 2018 году частой гостьей студии "Пусть говорят"была Ольга Мартынова. Девушка принуждала экс-супруга певца Вадима Казаченкопризнать их общего сына Филиппа. Вокалист же утверждал, что не может бытьбиологическим отцом малыша. Однако экспертиза-ДНК, произведенная в рамкахток-шоу, показала обратное.После выяснилось, что Ольга и Вадим все еще не разведены,меж тем, артист заявлял, что его законной супругой является продюсер ИринаАманти. Казаченко даже предоставил свидетельство о заключении брака. К слову,двоеженцем певец ходил недолго, с Мартыновой его все же развели. Теперь Ольгапланирует отсудить у Вадима алименты на содержание сына, стоит отметить, чтовокалист не горит желанием материально участвовать в воспитании отпрыска.Вадиму Казаченко и его женам продюсеры посвятили шесть выпусков.Почти год длятся разборки между Кариной Мишулиной и ТимуромЕремеевым, который сообщил, что является незаконнорожденным сыном легендарногоактера Спартака Мишулина. Редакция "Пусть говорят" выпустила 13 программ,посвященных этой скандальной истории.Несмотря на множество экспертиз и судебных решений,подтвердивших слова Тимура, Карина упорно не хочет признавать родство и, желаяочистить честь отца, намерена продолжать борьбу.Развод народного артиста Армена Джигарханяна и украинскойпианистки Виталины Цымбалюк-Романовской стал настоящей сенсацией в СМИ.Естественно, Дмитрий Борисов и его команда не смогли пройти мимо – этой теметелевизионщики посвятили аж 16 выпусков.Буквально со слезами на глазах, Виталина, сидя на диванестудии "Пусть говорят", рассказывала, что некие лица настроили АрменаБорисовича против нее. Джигарханян же на всю страну обзывал Цимбалюк-Романовскуюворовкой, заявлял о ее желании отобрать его имущество и требовал ее посадить. Пианисткаобвинения в мошенничестве отрицала, она говорила, что ее мужа похитили "друзья,которые теперь пытаются завладеть его театром".Представители Народного артиста пытались привлечь Виталинуза мошенничество. Следственным комитетом была проведена проверка. В итоге ввозбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия составапреступления.Однако вскоре Цымбалюк-Романовская вновь попала на скамьюподсудимых. По версии следствия, Виталина установила скрытую камерув кабинете супруга, а позже передала видеозапись Дмитрию Борисову, за что и поплатилась. Мировойсуд Москвы приговорил скандально известную пианистку к 250 часам обязательныхработ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее было решеновзыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна – за моральный вред.