В Петербурге 16-летний подросток решил сократить дорогу, пошел через лесополосу и провалился в болото. Выгуливающие собак прохожие обнаружили парня и вызвали спасателей.

В Петербурге 16-летний подросток решил сократить дорогу, пошел через лесополосу и провалился в болото.Инцидент произошел в Выборгском районе 2 января вечером. Замерзшего парня обнаружили случайные прохожие, выгуливающие собак. Самостоятельно вытащить из болота окоченевшего подростка взрослые не смогли и вызвали спасателей.Прибывшие сотрудники местной пожарной службы, вытаскивая парня из болота, просили пострадавшего разговаривать с ними: подросток лишился сил и поминутно терял сознание.Освобожденного парня отдали бригаде медиков. С сильным переохлаждением и обморожениями его доставили в больницу.