Подмосковная полиция решила оштрафовать Деда Мороза, нарушившего правила дорожного движения.

Подмосковная полиция решила оштрафовать Деда Мороза, нарушившего правила дорожного движения.Как передает телеканал "Россия 1", инцидент произошел в Подольске, где новогодний сказочник передвигался в кресле, прикрепленного к автомобилю.Сотрудники ГИБДД установили личности участников "маскарада". Теперь водитель и его приятель, надевший новогодний костюм, теперь заплатят полторы тысячи рублей на двоих: за езду вне кабины и без ремня безопасности.