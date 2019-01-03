Катание на тюбинге едва не завершилось трагически для 25-летней жительницы Альметьевска - она получила тяжелые травмы, врезавшись в столб. Очевидец снял на видео опасный момент.

Катание на тюбинге едва не завершилось трагически для 25-летней жительницы Альметьевска — она получила тяжелые травмы, врезавшись в столб. Очевидец снял на видео опасный момент.Инцидент произошел днем 1 января на территории спортивно-развлекательного комплекса "Снежинка". На кадрах видно, как стартовавшую с вершины склона девушку развернуло на "ватрушке", после чего она на скорости врезалась спиной в столб. Самостоятельно подняться на ноги она не смогла."Все нормально с ней, жить будет. Ночью закончили первую серию операций", — рассказал автор записи.Он обратил внимание упрекавших его в бездействии на то, что после таких травм перемещать человека категорически запрещено."Помочь можно было, лишь вызвав скорую, что уже делал кто-то из её круга. Я раньше скорой предупредил хирурга, который собирал ей ноги. Несмотря на то, что пришёл с дежурства, он проводил сложнейшую операцию до полуночи", — уточнил мужчина.