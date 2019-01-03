Глава итальянской Галереи Уффици Айке Шмидт просит Германию вернуть картину Ваза с цветами голландца Яна ван Хейсума (1682-1749), которая была похищена из коллекции музея нацистскими солдатами во время Второй мировой войны.

Глава итальянской Галереи Уффици Айке Шмидт просит Германию вернуть картину "Ваза с цветами" голландца Яна ван Хейсума (1682-1749), которая была похищена из коллекции музея нацистскими солдатами во время Второй мировой войны, передает ТАСС."Надеюсь, что в 2019 году Германия наконец сможет вернуть картину — образец классического голландского натюрморта XVII — XVIII веков", — сказал Шмидт."Этот эпизод, который коснулся наследия Уффици, остается так и незалеченной раной войны", — сказал директор.Для Палаццо Питти (галереи в одноименном дворце во Флоренции, входящей в состав музейного комплекса Уффици) натюрморт ван Хейсума значится "похищенным". Итальянские следователи знают, в чьих руках находится картина. Семья из Германии, предположительно, наследников солдата вермахта, уже предпринимала попытки предложить итальянским властям выкупить произведение. Для Шмидта это совершенно исключено, так как государство Италия уже является владельцем картины. Для германских властей полотно не подлежит возвращению."Ваза с цветами" находилась в Палаццо Питти с 1824 года и была незаконно вывезена в 1944 году немецкими войсками, находившимися на территории Италии. По словам Шмидта, пока ответа из Германии не получено.