Два пострадавших от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске подъезда будут снесены, поскольку не подлежат восстановлению.

Два пострадавших от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске подъезда будут снесены, поскольку не подлежат восстановлению.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха.По его словам, речь идет о 7-м и 8-м подъездах десятиэтажного жилого дома № 164 по улице Карла Маркса, в котором проживали 120 человек, где произошел взрыв бытового газа.По последним данным, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 39 погибших жильцов, в том числе шестерых детей.РИА Новости, со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщает о том, что 24 человека получили выплаты на сумму более 5 миллионов рублей после ЧП в Магнитогорске.Ранее глава региона утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области: 1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью.Кроме того – в зависимости от вида собственности и метража квартиры – предусмотрена финансовая компенсация в связи с утратой имущества первой необходимости — от полумиллиона до 50 тысяч рублей.