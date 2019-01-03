За почти 15 лет в эфире канала ТНТ Дом-2 успел стать стабильным поставщиком не только крупных скандалов и безобразных драк между участниками, но и счастливых молодых мам. В их число вошла и бывшая участница телестройки Алеся Клочко, которая без стеснений признавалась раньше, что работала в эскорте.

За почти 15 лет в эфире канала ТНТ "Дом-2" успел стать стабильным поставщиком не только крупных скандалов и безобразных драк между участниками, но и счастливых молодых мам. В их число вошла и бывшая участница телестройки Алеся Клочко, которая без стеснений признавалась раньше, что работала в эскорте.Также откровенно, как и о своем сомнительном прошлом, бывшая участница "Дома-2" решила рассказать своим подписчикам в Instagram о своих родах. "В ночь с 27.12 на 28.12 я проснулась в 01.40 от боли в животе и пояснице,подумала может тренировочные начались,хотя на моем сроке 40.2 наверно уж точно не тренировочные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алеся Клочко.Она призналась, что ехать в больницу со схватками решила не сразу. "Давай дома скакать на мяче,набрала ванну-полежала,походила по всей квартире..В 7 утра все-таки решила ехать в больницу сдаваться..Приняли меня с раскрытием 3 см", – добавила девушка. По ее словам, рядом с ней в этот момент был муж. Однако затем его место заняла доула – специальная помощница при родах. Супруг же, несмотря на свои переживания, уехал."И тут началось то самое прекрасное,схватка за схваткой,силы на исходе,спать охото,жуткая ослабленность...боль ....в жар бросает,то снова морозит,во рту все пересыхает,нос закладывает,короч все прелести 😊", – описала Алеся Клочко все с ней происходившее."И вот та самая последняя потуга: одной ногой в печень врачу,доулу за штаны одной рукой,акушерку за халат,что чутли бюстгальтер не оторвала,а второй ногой не помню чего делала 😂 И вот она моя БУЛОЧКА ❤️ кричит на всю родовую...Aаааа как вспоминаю,прям аж мурашки...", – завершила она свою увлекательную историю о родах.