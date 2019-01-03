Прокуратура Финляндии расследует дело россиянина, уроженца Бангладеш, которого подозревают в организации нелегального въезда в Финляндию мигранта. Ему грозит тюремный срок.

Прокуратура Финляндии расследует дело россиянина, уроженца Бангладеш, которого подозревают в организации нелегального въезда в Финляндию мигранта. Ему грозит тюремный срок.Как сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ, по версии следователей, россиянин помог бангладешцу получить шенгенскую визу, добраться из РФ в Финляндию, купил все необходимые билеты и позаботился о жилье.Финские пограничники обратили внимание на мужчин 15 ноября прошлого года на пограничном пункте "Вайниккала", через который они проезжали на поезде "Лев Толстой", направляясь в Хельсинки. Их задержали в аэропорту столицы Финляндии, когда бангладешец с российским паспортом возвращался в Россию, а второй вылетал оттуда в Португалию.Началось предварительное расследование, в ходе которого пограничники получили данные о том, что бангладешец получил шенгенскую визу незаконно. Выяснилось также, что мужчина не планировал возвращаться из Португалии, а собирался остаться там нелегально.Гражданин России был арестован, а другого уроженца Бангладеш отправили обратно в РФ, запретив въезд в страны Шенгенского соглашения. Дело арестованного было передано в прокуратуру в конце декабря прошлого года. Прокурор потребовал для него трех месяцев тюрьмы.Согласно финским законам, за организацию нелегальной миграции можно получить штраф или до двух лет тюремного заключения.