В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов сообщил, что из-за штормового ветра произошел отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил малое рыболовное судно. Образовалась пробоина.
Были приняты все меры по откачке воды, но судно все равно легло на грунт около причальной стенки.
Как только улучшатся погодные условия, судовладелец и администрация порта будут решать вопрос о поднятии судна.
Человеческих жертв нет, передает РИА Новости.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду, при этом он сопровождается сильным снегом, метелью. В аэропорту "Храброво" задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет.
Несколько поселков обесточены, энергетики перешли на усиленный режим работы.