В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.

В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов сообщил, что из-за штормового ветра произошел отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил малое рыболовное судно​​​. Образовалась пробоина.Были приняты все меры по откачке воды, но судно все равно легло на грунт около причальной стенки.Как только улучшатся погодные условия, судовладелец и администрация порта будут решать вопрос о поднятии судна.Человеческих жертв нет, передает РИА Новости.В регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду, при этом он сопровождается сильным снегом, метелью. В аэропорту "Храброво" задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет.Несколько поселков обесточены, энергетики перешли на усиленный режим работы.