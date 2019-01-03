Общественность продолжает возмущенно обсуждать скандальную историю о домашнем насилии в семье ведущего Марата Башарова. Стало известно, что пострадавшая супруга хочет уехать из России в Таиланд.

Общественность продолжает возмущенно обсуждать скандальную историю о домашнем насилии в семье ведущего Марата Башарова. Стало известно, что пострадавшая супруга хочет уехать из России в Таиланд.Народ яростно встал на защиту Елизаветы Шевырковой после того, как ее старший брат Федор рассказал жуткую история – по его словам, Марат Башаров избил несчастную и сломал ей нос. Однако сама девушка пока не стремится делать никаких громких заявлений.Более того, на Новый год она поделилась со своими подписчиками фотографией украшенной елки и поздравила пользователей Сети, ни словом не обмолвившись о произошедшем с ней. "С Новым годом! С Новым счастья!Побольше добра на земле!Здоровья,любви,счастья! Надежды и веры в чудеса!Ура!!!❤️🎁🎄🍾🥂🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок.Подписчики стали поздравлять девушку в ответ. Кто-то передал теплые слова из Таиланда. "Вы надолго в Тай?Хочу с сыном полететь после 5-ого", – написала ответила Елизавета Шевыркова.Такой поворот сильно озадачил пользователей Сети. Комментаторы стали интересоваться, мол, какой перелет со сломанным носом? Кто-то даже предположил, что выкладывает фотографии и оставляет сообщения не сама Елизавета, которая сейчас находится в больничной палате, а ее муж Марат Башаров.Как компетентно сообщает Telegram-канал Super, Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказывают необходимую помощь медики.Интересно, что осенью 2017 года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций и рук.