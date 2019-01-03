Расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко после десятилетий совместной жизни стал настоящей сенсацией для общественности. И если юмористов довольно быстро развели, то делить совместно нажитое имущество, которое неофициально оценивается в полтора миллиарда рублей, они могут годами.

Расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко после десятилетий совместной жизни стал настоящей сенсацией для общественности. И если юмористов довольно быстро развели, то делить совместно нажитое имущество, которое неофициально оценивается в полтора миллиарда рублей, они могут годами.3 августа, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, что и решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова.Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Примечательно, что сначала Брухунова работала на сайте, посвященном Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.Отметим, что в СМИ уже давно ходили слухи, что брак Петросенко, как за глаза называют юмористов, давно трещал по швам. Якобы и Елена и Евгений каждый жил своей самостоятельно жизнью. и воссоединялась пара только для работы. Говорили, что Петросян частенько обращал внимание на молодых дам вокруг, но лишь Брухуновой удалось настолько втереться в доверие, что Степаненко занервничала.И это неудивительно. Журналисты выяснили, что у уроженки Тулы в Москве есть элитная недвижимость. Удивленные обнаруженным богатством неприметной молодой женщины, репортеры стали выяснять, что да как. В результате, были обнародованы данные, будто две квартиры в столице Татьяне подарил юморист. И якобы узнавшая об этом настолько встревожилась. что подала на развод и на раздел совместно нажитого имущества.Забавно то, что, как утверждает защитник Сергей Жорин, на протяжении долгого времени Степаненко проживает в квартире, куда не пускает юмориста, но любезно предоставляет ему возможность за нее платить. И если Петросенко довольно быстро развели, то с общим имуществом ситуация крайне напряженная.Дело в том, что по неофициальным данным, юмористы нашутили на полтора миллиарда рублей. Большая часть имущества представляет собой антиквариат, которым всерьез увлекается Евгений Петросян. Что и говорить, полная опись имущества артистов с фотографиями составляет 50 томов. Тот же Сергей Жорин высказал мнение, что разбирательства могут длиться годами.