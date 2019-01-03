В начале первых торгов 2019 года на Московской бирже курс доллара вырос до 71,45 рубля за единицу американской валюты. Повышение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 2,35 процента. Последний раз курс доллара превышал уровень в 71 рубль 16 марта 2016 года.

В начале первых торгов 2019 года на Московской бирже курс доллара вырос до 71,45 рубля за единицу американской валюты. Повышение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 2,35 процента. Последний раз курс доллара превышал уровень в 71 рубль 16 марта 2016 года, напоминает ТАСС.К отметке 71,45 рубля за доллар американская валюта взлетела в результате разовой сделки объемом 266,3 миллиона рублей, совершенной в 10:03 по московскому времени. Уже через две минуты курс американской валюты составил 69,49 рубля, снизившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня, уточняет "Интерфакс".Евро торговался на отметке 79,06 рубля за единицу европейской валюты, снизившись на 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины упала на 59,07 копейки до 73,79 рубля. Таким образом, по словам экспертов, на старте первых торгов года рубль укрепляется.