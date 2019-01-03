В центральном матче дня регулярного чемпионата КХЛ встретились одни из лидеров Восточной конференции казанский Ак Барс и омский Авангард. Команда Зинэтулы Билялетдинова на своей площадке победила ястребов в овертайме со счетом 4:3, взяв реванш за поражение в Балашихе на старте сезона.

В центральном матче дня регулярного чемпионата КХЛ встретились одни из лидеров Восточной конференции казанский "Ак Барс" и омский "Авангард". Команда Зинэтулы Билялетдинова на своей площадке победила "ястребов" в овертайме со счетом 4:3, взяв реванш за поражение в Балашихе на старте сезона.За казанский клуб отличились Никита Трямкин, Роб Клинкхаммер, Владислав Кара и Иржи Секач. У проигравших шайбы забросили Тэйлор Бек, Евгений Медведев и Вилле Покка.В другой встрече дня столичный "Спартак" в Москве уступил астанинскому "Барысу" со счетом 2:3.