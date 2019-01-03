Мама 10-месячного Вани Фокина, которого спасли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске и доставили в Москву, тоже находится в столице. Женщина живет в гостинице, у нее есть продукты и даже автотранспорт. С ней работает фонд Доктор Лиза.

Мама 10-месячного Вани Фокина, которого спасли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске и доставили в Москву, тоже находится в столице. Как сообщил глава постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александр Шепилов, женщина живет в гостинице, у нее есть продукты и даже автотранспорт. С ней работает фонд "Доктор Лиза". Сотрудники представительства и земляки из Магнитогорска встречались с ней в четверг, 3 января."Сейчас ей не требуется избыточное внимание, она прежде всего думает о ребенке", — приводит слова Шепилова РИА Новости.Супруг женщины остался в Магнитогорске, о планах приезда в Москву пока ничего не сказал. Глава постпредства заверил, что если ему потребуется помощь, она будет оказана — мужчины обменялись мобильными телефонами и остаются на связи.Подъезд десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область), обрушился в минувший понедельник, 31 декабря. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей. Судьба еще трех человек остается неизвестной. Поисково-спасательная операция завершена, однако сотрудники МЧС продолжать искать под завалами домашних животных. 10-месячный Ваня Фокин был найден живым через 35 часов после начала операции. У него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. Мальчика осмотрели в больнице Магнитогорска, после чего было принято решение доставить его на лечение в Москву. Сейчас столичные врачи оценивают его состояние как стабильное, с некоторыми улучшениями.