О завершении поисково-спасательной операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, людей под завалами больше нет.

О завершении поисково-спасательной операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, людей под завалами нет, передает ТАСС. Ранее сообщалось об обнаружении последнего тела.31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, из-под завалов извлечены тела 39 погибших, среди них 6 детей. Неизвестной остается судьба троих человек.По словам Чуприяна, в ближайшее время спасатели продолжат поиск домашних животных под завалами.