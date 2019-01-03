На своей странице в Instagram актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками первой фотографией из 2019 года, на которой не все поклонники смогли сразу ее узнать. Звезда решилась на радикальную смену имиджа.

На своей странице в Instagram актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками первой фотографией из 2019 года, на которой не все поклонники смогли сразу ее узнать. Звезда решилась на радикальную смену имиджа.За 2018 год Агата Муцениеце несколько раз сильно меняла имидж и каждый раз эти перемены сказывались на ее прическе. Сперва она сильно обрезала волосы, а затем и вовсе перекрасилась. 2019 год актриса, судя по всему, решила начать с очередного крутого поворота.На своей странице в Instagram она поделилась свежим снимком. "Первое фото в этом году)🐽", – подписала кадр актриса. На нем она предстала перед публикой с длинными черными волосами. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а кто-то заметил, что благодаря новому образу и без того молодая красавица выглядит еще на десять лет младше."Сразу помоложе и красивее стала! Как природа нас одарила, родной цвет волос самый лучший!!!", "Лет 20, не больше 😍😍😍", "Сразу лет 18😍😍😍😍😍очень классно!!", "Агата, этот образ сделал вас моложе на 10 лет! Это фантастика!", – не стали скрывать своих эмоций поклонники.Также многие рассказали, что именно в таком образе запомнили героиню сериала "Закрытая школа", которую сыграла Агата Муцениеце. У некоторых и вовсе закралось подозрение, что, возможно, готовится к съемкам продолжение вышедшей восемь лет назад ленты.