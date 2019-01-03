Им пришлось выбираться из пылающего дома

Им пришлось выбираться из пылающего домаВ Гусь-Хрустальном районе произошел пожар с пострадавшими. Ночью 3 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Савиково.На место незамедлительно выехали спасатели. Оказалось, что открытый огонь охватил всю площадь строения в 60 квадратных метров. Несмотря на усилия пожарных, спасти дом не получилось – здание сгорело почти дотла.Жильцы дома, 64-летняя женщина, 39-летний мужчина и трое маленьких детей, успели выбраться. Они получили различные травмы – от царапин до небольших ожогов.