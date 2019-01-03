Сильнейший за 50 лет тайфун Пабук обрушился на курорты на юге Таиланда, где сейчас находятся почти 60 тысяч российских туристов.

Сильнейший за 50 лет тайфун "Пабук" обрушился на курорты на юге Таиланда, где сейчас находятся почти 60 тысяч российских туристов.Как передает телеканал "Россия 1", первый удар на себя приняла провинция Чумпхон. Там разрушены дороги, повалены деревья. С местных пляжей эвакуируют отдыхающих. Они выстраиваются в огромные очереди, ожидая паромы и катера.Из-за шторма прекращено до 6 января сообщение с самым популярным у туристов островом — Самуи. Заблокированные там люди сейчас пытаются запастись продуктами, сметая всё с полок магазинов.