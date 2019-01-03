Внезапная, хоть и ожидаемая некоторыми, смерть Криса Кельми стала большим потрясением для его поклонников, близких и просто знакомых. Об ушедшем певце высказалась и бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Внезапная, хоть и ожидаемая некоторыми, смерть Криса Кельми стала большим потрясением для его поклонников, близких и просто знакомых. Об ушедшем певце высказалась и бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.На своей странице в Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками видео с песней "Замыкая круг", музыку к которой написал Крис Кельми. "Сегодня таких песен не пишут", – уверена пианистка."Крис Кельми. Я помню, как каждое утро, собираясь в школу я ее слушала. А Ованес Мелик-Пашаев несколько раз организовывал гастроли театра, в котором я работала, в Болгарию. Для нас – замечательное поколение талантливейших людей. Спасибо, что вы были в нашей жизни. Не уходите🙏", – поделилась пианистка горечью своей утраты.Подписчики пианистки присоединились к ее скорби. Многие согласились, что Крис Кельми был талантливым музыкантом и композитором. Впрочем, нашлись и те, кто даже в такой момент, не нашел в его творчестве "ничего особенного".Напомним, тело Криса Кельми было обнаружено в его собственном доме в Московской области после новогодней ночи. Врачи оказались бессильны спасти музыканта. Его тело было направлено в морг. О том, что стало причиной смерти певца, не сообщается.Ранее ведущая Дана Борисова предсказывала скорый уход Криса Кельми. После того, как скончался певец Евгений Осин, она заявила, что именно Кельми уготовано уйти следующим. Так и произошло – он пережил своего товарища всего на полтора месяца.