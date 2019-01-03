Пока одни празднуют, другим совсем не до веселья. В Москве 14 человек пострадали в результате неудачного запуска фейерверков. И в большинстве случаев причина была в том, что салют устраивали не на специальных площадках, а прямо под окнами жилых домов.

Обратная сторона праздника. В Москве 14 человек пострадали в результате неудачного запуска фейерверков. И это только официальная статистика. Несмотря на запрет, горожан тянет на пиротехнику.Общенародная традиция безудержных пиротехнических забав превращает каждый Новый год в нешуточное артиллерийское сражение с реальными разрушениями, ранеными и даже убитыми.Жительница Серпухова Жанна Хранюк до сих пор не верит, что осталась жива. Она уже спала, когда на ее балкон попали петарды, брошенные подростками."Увидела большое зарево на балконе. Уже все горело. Загорелось мгновенно. Я схватила собаку, теплый халат надела, выбежала на лестничную клетку, позвонила всем соседям, сказала: У нас пожар, выходите!" — вспоминает Жанна.Квартира выгорела полностью. Жанна осталась без жилья, без денег, без имущества и без помощи. Местным чиновникам и полиции, похоже, не до нее. Пострадавшая рассказывает, что представители городских властей пока с ней не связывались, не выходила на связь и полиция, ссылаясь на продолжающиеся праздники.Видео с камеры наблюдения в поселке Бугры под Санкт-Петербургом. Мужчина, наклонившийся над фейерверком в момент срабатывания, погиб на месте. Сценарий таких подрывов всегда одинаков."Взял мегабомбочку, зажег фитиль, он долго загорался, в момент когда решил выбросить, она взорвалась. Рука была просто красная, немножко текла кровь, разрезы, торчал кости кусочек", — рассказывает другой пострадавший Олег Гарцуев.Врачи пока не могут сказать, удастся ли спасти руки этим жертвам фейерверков или они останутся калеками."В момент первичной обработки непосредственно после повреждения практически невозможно определить прогноз в плане жизнеспособности этих тканей", — объясняет травматолог-ортопед ГКБ номер 4 Владимир Германов.Непомерно высокая цена за минуту удовольствия для близких и соседей, которые и сами иногда становятся жертвами обстрела, как на видео из Тюмени.А это уже Москва, район Бескудниково. Хозяину квартиры Константину Лапикову чудом удалось спасти семью от гибели."В 6:30 проснулась бабушка и разбудила нас, мы в дальней комнате спали. Разбудила нас и закричала, что на балконе огонь. Я сразу встал, начал заливать здесь водой", — вспоминает Константин.Теоретически в Москве запрещено запускать фейерверки и взрывать петарды в жилых кварталах и вообще где-либо, кроме специально отведенных площадок. Практически, как показала канонада в ночь на 1 января, никто и нигде эти правила не соблюдает.