Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки на территории России в целях безопасности, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. Как заявил Климкин, власти Украины не могут гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций.

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки на территории России в целях безопасности, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин."Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан", — приводит его слова ТАСС.Как заявил Климкин, власти Украины не могут гарантировать, что в день выборов не будет устроено "опасных провокаций". Те же украинские граждане, которые примут участие в голосовании, продолжил министр, "обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий".Кроме того, по мнению Климкина, не очень много украинцев захотят проголосовать на выборах президента в 2019 году на территории России. Он напомнил, что на внеочередных президентских выборах 2014 году в списки избирателей были включены почти 50 тысяч человек, а проголосовали чуть больше тысячи.Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. Избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. В этот же день ЦИК Украины закрыл все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Там пояснили, что украинские граждане смогут реализовать свое избирательное право на участках в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Член ЦИК России Евгений Шевченко считает, что такое решение противоречит конституции Украины.