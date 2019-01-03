В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. В Дмитровском районе Московской области поздно вечером 2 января произошло ДТП. Причина сейчас устанавливается

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.В Дмитровском районе Московской области поздно вечером 2 января произошло столкновение двух легковых автомобилей. Причина ДТП сейчас устанавливается, передает ТАСС.В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в результате происшествия погибли четыре девушки, находящиеся в одной из машин.На месте ДТП работают сотрудники полиции.