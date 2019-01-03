Под обломками дома в Магнитогорске обнаружили тела мальчика, девочки и их матери. Таким образом, в списке погибших от взрыва газа уже 31 человек, в том числе шестеро детей.

Под обломками дома в Магнитогорске обнаружили тела мальчика, девочки и их матери. Таким образом, в списке погибших от взрыва газа уже 31 человек, в том числе шестеро детей.Шесть жильцов получили травмы, одну из пострадавших уже выписали из больницы, передает "Россия 24". Судьба еще десяти человек неизвестна.Спасатели продолжают разбирать завалы. При этом уцелевшие части стен и перекрытий по-прежнему могут обрушиться в любую минуту.