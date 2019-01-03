В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 45-летняя жительница столицы предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве в районе Теплый стан ликвидировали притон для потребления наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 45-летняя жительница столицы предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ.При проведении оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана в своей квартире на улице Академика Варги. Кроме нее в помещении находился мужчина, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала. Содержимое свертков, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – гашишем и производным N-метилэфедрона, общей массой менее одного грамма.Также оперативники обнаружили в квартире три свертка с веществом, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином и N-метилэфедроном, общей массой менее одного грамма. В помещении было изъято множество шприцев, флаконы со следами нагара и иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту ОМВД России по району Теплый стан г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве