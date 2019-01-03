С американцем Полом Уиланом, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, все в порядке. В этом семью задержанного заверил посол США в России Джон Хантсман.

С американцем Полом Уиланом, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, все в порядке. В этом семью задержанного заверил посол США в России Джон Хантсман.Как рассказал брат Уилана Дэвид, они узнали, что Пол жив и здоров, насколько это возможно в условиях содержания в российском СИЗО. Теперь родственники намерены начать искать ему адвоката, а также каким-то образом передать деньги, чтобы Пол смог купить себе необходимые личные вещи, в частности туалетную бумагу. Дэвид добавил, что до сих пор неизвестны подробности того, почему Пол был задержан."Он [Хантсман] рассказал нам то, что мы надеялись услышать", — сказал брат задержанного, слова которого приводит ТАСС.Дэвид Уилан рассказал также, что для семьи стала новостью информация о том, что Пола 2 декабря 2008 года уволили из рядов Вооруженных сил США за "неподобающее поведение" и разжаловали в рядовые. Дэвид заявил, что вряд ли это может иметь какое-либо влияние на текущую ситуацию.Пока никому из членов семьи не удалось поговорить с Полом, но через дипломатов они передали ему, что будут прилагать все усилия для его освобождения, отметил его брат.ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве американца Пола Уилана при проведении шпионской акции в минувший понедельник, 31 декабря. Следователи Следственного управления ФСБ РФ возбудили в его отношении уголовное дело по статье о шпионаже. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.