Сегодня днем в Ростове на катке 67-летний мужчина потерял сознание и упал. Приехавшие врачи не смогли привести пострадавшего в чувства, отвезли его в больницу, и там он скончался. Очевидцы сняли на видео оказание первой помощи.

В Ростове на катке 67-летний мужчина потерял сознание и упал. По словам очевидцев, скорая прибыла лишь через 40 минут после вызова.Инцидент произошел сегодня, 3 января, на катке в парке имени Октябрьской революции. Пожилой мужчина после своего падения так и не встал на ноги. Приехавшие врачи не смогли привести его в чувства и забрали пострадавшего в больницу.Вскоре мужчина скончался в лечебном учреждении. В администрации катка предположили, что причиной его смерти послужила сердечная недостаточность. В местной больнице пока не прокомментировали произошедший инцидент.