Ведущая Дана Борисова сделала заявление о смерти Криса Кельми. Она подчеркнула, что скорбит о его уходе.

Ведущая Дана Борисова сделала заявление о смерти Криса Кельми. Она подчеркнула, что скорбит о его уходе.После новогодней ночи в собственном доме в Московской области было обнаружено тело Криса Кельми. Спасти певца не удалось. В тот момент многие вспомнили страшное пророчество, которое сделала Дана Борисова после смерти Евгения Осина."Следующий Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии", – заявила ведущая в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".Сам исполнитель, однако, дал обещание бросить пить и тщательно следить за своим здоровьем. "Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце и почки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает", – рассказывал брат музыканта Евгений Суслин.Однако никакие меры предосторожности так и не спасли Криса Кельми. Евгения Осина он, в полном соответствии с предсказанием Даны Борисовой, пережил всего на полтора месяца."🙏💕Теперь скорбим и по Крису", – сделала она заявление на своей странице в Instagram. Следующую смерть в мире шоу-бизнеса она предсказывать не стала.