В четверг, 3 января, в Москву доставлен Алексей Кузнецов. Бывшего министра финансов Подмосковья выдали власти Франции. Кузнецов — фигурант одного из самых громких коррупционных дел последних лет. Он обвиняется в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей.

В четверг, 3 января, в Москву доставлен Алексей Кузнецов. Бывшего министра финансов Подмосковья выдали власти Франции. Кузнецов — фигурант одного из самых громких коррупционных дел последних лет. Он обвиняется в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей, а в документах фигурируют купленные им гостиницы на элитном курорте Куршевель, а также роскошные особняки и квартиры.Долгожданный пассажир для отечественных силовиков. Пять лет российская прокуратура добивалась его экстрадиции. Алексей Кузнецов бежал из России на частном самолете, возвращается под конвоем обычным рейсовым. Париж-Москва. Прямо у трапа сотрудники Интерпола передают Кузнецова российским правоохранителям. Из аэропорта машины едут сразу в СИЗО.Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (десять преступлений), растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять преступлений). По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.Астрономический ущерб за три года работы. С 2005-го по 2008-й он был министром финансов Московской области. Понимая, что наказания не избежать, Кузнецов подался в бега. В 2013 году наш коллега Борис Соболев встретился с ним во Франции, за несколько месяцев до ареста. Финансист уводил из бюджета миллиарды рублей через разные мошеннические схемы. Появлялись сомнительные инвестиционные проекты, которые влетели региону в копейку, или созданная по инициативе чиновника компания откровенно загоняла в долги и без того бедствующую область."Компания получала кредиты, потому что бюджет Московской области их получить уже не мог. Он находился в предельной сумме долга, допустимого по законам", — ранее объяснял сам Кузнецов.Летом 2013-го французская полиция его все-таки задержала в Сен-Тропе. На родину проворовавшийся чиновник очень не хотел. Адвокаты не раз подавали апелляции на решения по экстрадиции. В Европе он купил себе несколько вилл, яхты, самолет в собственности. Обвиняя Кузнецова в легализации криминальных доходов на территории Франции, местная прокуратура его имущество арестовала.Арестован в ходе следствия и груз в порту Санкт-Петербурга: контейнер с антиквариатом, который должен был отправиться в США жене Кузнецова. Следствие доказало, что криминальные дела семейная пара проворачивала вместе. Уроженка Белоруссии Жанна Булах предпочитает называть себя на американский манер — Буллок. Несколько лет назад она и гражданством США обзавелась, живет за океаном. В России дама приговорена к 11 годам тюрьмы, пока заочно. Реального срока теперь точно не избежать ее супругу. Следственный комитет уже заявил, что в ближайшее время направит материалы в суд.