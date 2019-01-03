Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых за границу. Наблюдательные поклонники сравнили его снимки на странице в Instagram с кадрами, которыми поделилась Екатерина Тулупова, которую называют его любовницей, и пришли к выводу, на отдых возлюбленные отправились вместе.

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых за границу. Наблюдательные поклонники сравнили его снимки на странице в Instagram с кадрами, которыми поделилась Екатерина Тулупова, которую называют его любовницей, и пришли к выводу, на отдых возлюбленные отправились вместе.Новогодние праздники и Дмитрий Шепелев, и Екатерина Тулупова решили провести в Альпах. Народная молва гласит, что они уже давно живут вместе. Однако пара всеравно соблюдает некоторую конспирацию.Так, Шепелев не появлялся на фотографиях Тулуповой, а она не мелькала на кадрах, которыми делился он. А во время предыдущей поездки за границу, рассказали друзья возлюбленных, они и вовсе ставили разную геолокацию в своих публикациях, чтобы сбить подписчиков с толку, передает ."Дима много времени проводит вместе с Катей. Об их романе стало известно еще в начале февраля. А вообще, их отношениям уже около года", – еще летом делились близкие Дмитрия Шепелева.Рассказывают, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева прекрасно ладит с его сыном от Жанны Фриске Платоном. Кроме того, у нее самой есть маленькая дочка, поэтому семейству всегда есть чем заняться.Отметим, что поклонники неоднозначно относятся к новой возлюбленной Дмитрия Шепелева, который несколько лет назад похоронил свою избранницу, певицу Жанну Фриске. Одни радуются за шоумена, утверждая, что маленькому Платону необходима полная семья, а другие, более ревностно настроенные, сравнивая двух женщин – Жанну и Екатерину, говорят, что новая пассия проигрывает покойной артистке.