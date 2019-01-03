Борис Корчевников, как нам кажется, может расположить к себе любого, именно поэтому отечественные звезды охотно соглашаются участвовать в его программе Судьба человека, которая транслируется на телеканале Россия 1. Знаменитости выворачивают душу, беседуя с телеведущим, раскрывая ему и зрителям самые сокровенные тайны.

Борис Корчевников, как нам кажется, может расположить к себелюбого, именно поэтому отечественные звезды охотно соглашаются участвовать вего программе "Судьба человека", которая транслируется на телеканале "Россия 1".Знаменитости выворачивают душу, беседуя с телеведущим, раскрывая ему и зрителямсамые сокровенные тайны.К примеру, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочковабыла очень откровенна с шоуменом. В интервью она рассказала о сложностях вотношениях с матерью "Мама до сихпор мной манипулирует, она разрушила мои отношения с такими мужчинами, скоторыми я была реально счастлива", – говорила она Корчевникову.Анастасия призналась, что в детстве ее не хотели бать в хореографическоеучилище. Члены приемной комиссии считали, что у Волочковой нет данных. Также балерина отметила, что добилась успеха упорным трудом. В подтверждение своих словАнастасия показала Корчевникову свои натруженные стопы. Она вытащила ногу изтуфли и вложила ее в руки растерянному ведущему.Благодаря программе "Судьба человека" зрители немного узналио раннем Олеге Табакове. Актер Георгий Штиль, рассказал, что его знакомство сбудущим пока еще мэтром состоялось в Школе-студии МХАТ. По словам Георгия,Табаков в тот день был сильно пьян, он напился с горя. После выпуска его неоставили во МХАТе. "На столе – половинавыпитого и салат какой-то. И он так заплетающимся языком: "Ктотакой?" Я говорю: "Поступил вот в школу". Он говорит:"Абитуриент? Ну хорошо". И упал в салат", – вспоминает первуювстречу с Табаковым Штиль.Внук легендарной Эдиты Пьехи – Стас в откровенной беседе сБорисом рассказал, что в молодые годы он много пил, курил, а после в его жизнипоявились наркотики. Первое время егопокрывали домработницы, но, когда он перешел на тяжелые наркотики, егозависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастие разрушило здоровьезнаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив. У менябыло три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", —сообщил артист.Некоторым звездамприходилось не только признаваться в чем-то, но и оправдываться. Так певецДмитрий Маликов прокомментировал рассказ своей супруги о том, как в нетрезвомсостоянии поднял на нее руку. Певец объяснил, что потерял контроль над собой.По его мнению, подобные ситуации имеют место в любой семье."Я праздновалсвой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал:"Ну бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила:"На дураков не обижаются", – рассказал популярный исполнитель.Актриса ОльгаДроздова тоже была гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьбачеловека". Артистка объяснила, почему у них с мужем, актером ДмитриемПевцовым, не было детей. По ее мнению, всему виной аборт, который она сделала встуденческие годы.По словам актрисы, когда они с Дмитрием венчались, батюшкауказал ей на то, что она убийца, раз прервала беременность. Поняв это, актрисане смогла сдержать слез. "Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открылмне глаза и сказал, что аборт – это тоже убийство. Тогда я, наверное, иосознала свою страшную ошибку", – рассказала актриса Борису Корчевникову.