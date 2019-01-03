Борис Корчевников, как нам кажется, может расположить к себе
любого, именно поэтому отечественные звезды охотно соглашаются участвовать в
его программе Судьба человека, которая транслируется на телеканале Россия 1.
Знаменитости выворачивают душу, беседуя с телеведущим, раскрывая ему и зрителям
самые сокровенные тайны.
Борис Корчевников, как нам кажется, может расположить к себе
любого, именно поэтому отечественные звезды охотно соглашаются участвовать в
его программе "Судьба человека", которая транслируется на телеканале "Россия 1".
Знаменитости выворачивают душу, беседуя с телеведущим, раскрывая ему и зрителям
самые сокровенные тайны.
К примеру, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова
была очень откровенна с шоуменом. В интервью она рассказала о сложностях в
отношениях с матерью "Мама до сих
пор мной манипулирует, она разрушила мои отношения с такими мужчинами, с
которыми я была реально счастлива", – говорила она Корчевникову.
Анастасия призналась, что в детстве ее не хотели бать в хореографическое
училище. Члены приемной комиссии считали, что у Волочковой нет данных. Также балерина отметила, что добилась успеха упорным трудом. В подтверждение своих слов
Анастасия показала Корчевникову свои натруженные стопы. Она вытащила ногу из
туфли и вложила ее в руки растерянному ведущему.
Благодаря программе "Судьба человека" зрители немного узнали
о раннем Олеге Табакове. Актер Георгий Штиль, рассказал, что его знакомство с
будущим пока еще мэтром состоялось в Школе-студии МХАТ. По словам Георгия,
Табаков в тот день был сильно пьян, он напился с горя. После выпуска его не
оставили во МХАТе. "На столе – половина
выпитого и салат какой-то. И он так заплетающимся языком: "Кто
такой?" Я говорю: "Поступил вот в школу". Он говорит:
"Абитуриент? Ну хорошо". И упал в салат", – вспоминает первую
встречу с Табаковым Штиль.
Внук легендарной Эдиты Пьехи – Стас в откровенной беседе с
Борисом рассказал, что в молодые годы он много пил, курил, а после в его жизни
появились наркотики. Первое время его
покрывали домработницы, но, когда он перешел на тяжелые наркотики, его
зависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастие разрушило здоровье
знаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив. У меня
было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", —
сообщил артист.
Некоторым звездам
приходилось не только признаваться в чем-то, но и оправдываться. Так певец
Дмитрий Маликов прокомментировал рассказ своей супруги о том, как в нетрезвом
состоянии поднял на нее руку. Певец объяснил, что потерял контроль над собой.
По его мнению, подобные ситуации имеют место в любой семье.
"Я праздновал
свой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал:
"Ну бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила:
"На дураков не обижаются", – рассказал популярный исполнитель.
Актриса Ольга
Дроздова тоже была гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба
человека". Артистка объяснила, почему у них с мужем, актером Дмитрием
Певцовым, не было детей. По ее мнению, всему виной аборт, который она сделала в
студенческие годы.
По словам актрисы, когда они с Дмитрием венчались, батюшка
указал ей на то, что она убийца, раз прервала беременность. Поняв это, актриса
не смогла сдержать слез. "Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл
мне глаза и сказал, что аборт – это тоже убийство. Тогда я, наверное, и
осознала свою страшную ошибку", – рассказала актриса Борису Корчевникову.