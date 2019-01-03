Злоумышленник, используя специальные инструменты, проник в квартиру и совершил хищение. Вещи он продал, а. вырученными средствами распорядился по своему усмотрению....

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из квартиры.В полицию от 38-летней женщины, проживающей в Проектируемом проезде, поступило сообщение о том, что, придя домой, она обнаружила входную дверь открытой, а из квартиры пропали 2 ноутбука, личные вещи, ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Озерной улице задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник, используя специальные инструменты, проник в квартиру и совершил хищение. Вещи он продал, а. вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39