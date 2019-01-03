Ведущего телепрограммы В мире животных, профессора МГУ, доктора биологических наук Николая Дроздова, который попал в больницу с переломом ребра, могут выписать уже в пятницу, 4 января, сообщила супруга Дроздова Татьяна.

Ведущего телепрограммы "В мире животных", профессора МГУ, доктора биологических наук Николая Дроздова, который попал в больницу с переломом ребра, могут выписать уже в пятницу, 4 января, сообщила супруга Дроздова Татьяна.По ее словам, Николай Николаевич чувствует себя нормально, никаких угроз нет. Говоря о причинах случившегося, Татьяна Дроздова пояснила: "Он немного ушибся во время зарядки". Ее слова приводит РИА Новости.Сам Николай Дроздов еще накануне сообщил, что чувствует себя нормально и планирует отправиться домой в ближайшее время. По его словам, он находится в больнице "только для анализов".Дроздов признался, что нередко получает травмы, поскольку ведет очень активный образ жизни: занимается йогой, физкультурой, прыгает или делает зарядку.По данным СМИ, телеведущий получил травму во время отдыха в Подмосковье.