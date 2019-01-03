Влад Топалов и Регина Тодоренко на протяжении долгого времени скрывали свои отношения. Наконец артист решился рассказать о романе во всех подробностях.

Влад Топалов и Регина Тодоренко на протяжении долгого времени скрывали свои отношения. Наконец артист решился рассказать о романе во всех подробностях.Слухи о том, что Влада Топалова и Регину Тодоренко связывают больше чем рабочие отношения начали ходить еще с января 2018 года, когда артисты вместе работали над спектаклем "Заложи жену в ломбард". Выяснилось, что под этими разговорами была почва."Я влюбился в нее во время наших репетиций. Так как мы играли влюбленных, нам надо было и обниматься, и целоваться. Мы репетировали целыми днями, с утра и до вечера. Во время обеденных перерывов мы с Региной болтали обо всем, и как-то все естественным образом случилось", – цитирует портал Влада Топалова.В самом начале отношений пару ждало испытание разлукой – актрисе было необходимо улетать на съемки программы "Орел и решка". "На протяжении этого времени мы постоянно переписывались и созванивались, разговаривали по пять – шесть часов. И, когда она вернулась, мы встретились с ней на репетиции и была буря эмоций! В тот же вечер мы договорились поужинать где-нибудь", – рассказал артист.Полноценное свидание у влюбленных случилось летом. "Она ела арбуз, я ел мясо, потому что дико нервничал, мне надо было заесть мой стресс. Мы разговаривали, обнимались, пили чай", – вспомнил Топалов.По его словам, говорить о том, что они скрывали свой роман – неправильно. "Мы не прятались по углам. Ходили в рестораны, общественные места, я привозил ее на съемки и на концерты. Просто мы не делали из этого инфоповод", – подчеркнул артист.