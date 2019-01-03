СССР распался из-за войны в Афганистане. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

СССР распался из-за войны в Афганистане. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп."Раньше Россия была Советским Союзом​​​. Афганистан сделал ее Россией, потому что они обанкротились, воюя в Афганистане. Проблема в том, что это была жестокая битва, и они буквально обанкротились. Стали называться Россией, а не Советским Союзом", — заявил политик.Выступая, Трамп все время называл СССР Россией. По версии американского президента, Советский Союз начал боевые действия в Афганистане из-за того, что афганские террористы проникали на советскую территорию, передает РИА Новости.При этом Трамп напомнил, что сейчас Америка тратит на Афганистан миллиарды. По его мнению, в этой стране должны воевать не США, страны-соседи — Пакистан, Индия и Россия.