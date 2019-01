Президент США Дональд Трамп заявил, что новые торговые пошлины в отношении ряда стран, включая Китай, приводят к многомиллиардным денежным поступлениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые торговые пошлины в отношении ряда стран, включая Китай, приводят к многомиллиардным денежным поступлениям.Глава Белого дома написал об этом на своей странице в Twitter, подчеркнув, что деньги идут в Минфин страны от государств, "которые не вели с нами дела по-честному".The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2019 г.Трамп подчеркнул, что у США все хорошо с торговыми переговорами, которые ведутся с другими странами.В конце декабря он проинформировал мировую общественность о том, что побеседовал по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, и добился значительного прогресса по спорным торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином.Трамп считает, что если две страны заключат торговую сделку, то она будет глобальной, затронув все спорные темы.Ранее оба политика "на полях" саммита G20 в Аргентине договорились о приостановке торговой войны между США и КНР. Было решено, что Вашингтон на 90 дней замораживает введение таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10% — на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов.