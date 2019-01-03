В немецком Оберстдорфе состоялась гонка преследования у женщин на пятом этапе лыжной многодневки Тур де Ски. Первой к финишу на дистанции 10 километров свободным стилем пришла Ингвильд Остберг из Норвегии, показав время 26 минут 21,2 секунды.

В немецком Оберстдорфе состоялась гонка преследования у женщин на пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски". Первой к финишу на дистанции 10 километров свободным стилем пришла Ингвильд Остберг из Норвегии, показав время 26 минут 21,2 секунды.Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, уступив лидеру 30,4 секунды. Третьего призера гонки определил лишь фотофиниш. В итоге бронза досталась американке Джессике Диггинс. Юлия Белорукова оказалась лишь четвертой.Еще одна представительница России Анастасия Седова заняла шестое место.