Многие зрители критикуют новогодний эфир центральных каналов из-за того, что из года в год в передачах принимают участие одни и те же звезды. Однако кроме зрительской усталости есть и более веские поводы отказать некоторым звездам в возможности появиться на экранах миллионов россиян, уверен эксперт.

Многие зрители критикуют новогодний эфир центральных каналов из-за того, что из года в год в передачах принимают участие одни и те же звезды. Однако кроме зрительской усталости есть и более веские поводы отказать некоторым звездам в возможности появиться на экранах миллионов россиян, уверен эксперт."У меня появились большие вопросы к Первому каналу по поводу "Новогоднего огонька на Первом"", – рассказал в разговоре с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Речь идет о приглашении на съемки и использовании номеров артистов, которые успели отметиться сомнительными заявлениями."Почему в эфир пустили считающую Крым украинским Лолиту Милявскую и нарочито поставили прошлогодний номер Софии Ротару, которая недавно отказалась гастролировать в России из-за военного положения на Украине?", – задался вопросом эксперт. "Тогда почему не позвали Ксению Собчак и Михаила Ефремова для полноты картины, чтобы полностью подтвердить абсурдность происходящего? Они бы наверное тоже что-нибудь спели или сплясали", – добавил он."Почему на главном канале страны нет "стоп-листа" артистов, которые своими высказываниями ставят под сомнение принадлежность Крыма России? На мой взгляд, в последнее время у Константина Эрнста наблюдается политическая близорукость, чего себе никак не может позволить руководитель федерального телеканала", – заключил Вадим Манукян.