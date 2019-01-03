В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.Как передает "Интерфакс", об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на информированный на источник, близкий к советнику главы государства Ростиславу Павленко.Подчеркивается, что иски нужно готовить тайно, чтобы не получить негативный общественный резонанс в таком деликатном деле.Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что и Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав "новой церкви", причем, по его словам, сделано это будет "без какого-либо насилия и противостояния"​​​.Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча, и его учеником Феодосием. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.Почаевская Свято-Успенская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры. Согласно преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году. Первое летописное упоминание датируется 1527 годом.